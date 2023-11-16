Си Цзиньпин выразил уверенность в «светлом будущем» отношений между США и Китаем

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, проведший встречу с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, высказал уверенность в «светлом будущем» отношений Вашингтона и Пекина.
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