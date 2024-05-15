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Сериал “Железное сердце” от Marvel выйдет в 2025 году После многочисленных задер...

Сериал “Железное сердце” от Marvel выйдет в 2025 году После многочисленных задер...

Сериал “Железное сердце” от Marvel выйдет в 2025 годуПосле многочисленных задержек на сегодняшней презентации Disney Upfronts было подтверждено, что сериал MCU “Железное сердце” наконец-то дебютирует на Disney+ в 2025 году, а посетителям на мероприятии был показан трейлер.

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