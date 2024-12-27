Арестован подозреваемый в поджоге отделения почты

Daddy Bo

Только не надо переводить на "бедных, одурманеных, непонявших". Все, кто делает такие вещи, от пубертатных идиотов до старых пней- враги и должны отвечать за содеянное согласно закону и по всей строгости. У них просто раньше не было возможностей сделать нам всем приличную гадость в духе мальчиша-плохиша, а тут и советчики "как и что сделать" появились, да ещё и заплатить же обещали же!!!