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Арестован подозреваемый в поджоге отделения почты

Арестован подозреваемый в поджоге отделения почты

Суд арестовал подозреваемого в совершении поджога отделения почты, причинившего значительный ущерб, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на Прокуратуру Тверской области.

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Комментарии
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Daddy Bo
Только не надо переводить на &quot;бедных, одурманеных, непонявших&quot;.   Все, кто делает такие вещи, от пубертатных идиотов до старых пней- враги и должны отвечать за содеянное согласно закону и по всей строгости. У них просто раньше не было возможностей сделать нам всем приличную гадость в духе мальчиша-плохиша, а тут и советчики &quot;как и что сделать&quot; появились, да ещё и заплатить же обещали же!!!
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