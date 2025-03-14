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Телеведущий-пивовар решил спасать пабы от закрытия

Телеведущий-пивовар решил спасать пабы от закрытия

Бывший ведущий культового шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон, владеющий собственной линейкой алкогольных напитков Hawkstone, решил пожертвовать более 1000 кегов пива, чтобы спасти пабы в Великобритании от закрытия.

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