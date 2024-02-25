В США пришли к неожиданному выводу, вопрос о длительности украинского конфликта остается прерогативой президента России Владимира Путина, об этом поведала американская радиостанция Wyso, Запад здесь ничего не решает.
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