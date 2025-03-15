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Житель Пермского края задержан за убийство в гостинице Москвы

Житель Пермского края задержан за убийство в гостинице Москвы

В центре Москвы в холле гостиницы на Дубнинской улице произошло убийство. Мужчина из Пермского края, 1986 года рождения, нанес смертельные ножевые ранения.

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