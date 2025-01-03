10 самых поразительных сооружений ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты… Для многих людей всех стран и национальностей это государство неразрывно связано с прекрасными восточными сказками, где колдуют злые дервиши, а послушные воле некоторых счастливчиков джинны с успехом повергают колдунов в прах, в мгновение ока переносят своих хозяев туда, куда они потребуют, и создают невиданной красоты дворцы с изумительными садами и фонтанами.