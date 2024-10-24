Студент из Шелехова перевел мошенникам миллион с карты матери

Студент из Шелехова стал жертвой мошенников, поверив «оператору» сотовой связи. По данным ГУ МВД по региону, парню предложили сменить тариф и привязать договор к Единому порталу госуслуг, для чего он продиктовал данные своего СНИЛС и коды из смс.
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