Восемь детей погибли и почти триста пострадали в ДТП на южноуральских трассах

В Челябинской области с начала года в автомобильных авариях погибли восемь детей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, за 7 месяцев текущего года на территории Южного Урала зарегистрировано 263 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
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