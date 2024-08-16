Восемь детей погибли и почти триста пострадали в ДТП на южноуральских трассах

В Челябинской области с начала года в автомобильных авариях погибли восемь детей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, за 7 месяцев текущего года на территории Южного Урала зарегистрировано 263 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.