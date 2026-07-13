Gold Mega MCX Fut Intraday Tech. Analysis for 14 July, 26 Gold Futures MCX:GOLD1! ChartPathik GOLD1! Gold Futures (MCX) | Intraday Structure | July 14, 2026 Gold is trading around 140,091, slipping directly underneath the 140,309 Zero Line following a sharp, high-volume liquidation cycle.
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