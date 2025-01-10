Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент США Джо Байден нанёс "последнее оскорбление" и поступает мерзко, проявив презрение к американцам и миллионам погибших на Украине, "отправляет миллиарды диктатору", в то время как в его родной стране бушует пожар.