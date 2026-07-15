Эта история началась много веков назад в Грузии, где грецкие орехи растут на каждом углу. В жарком климате мясо быстро портилось, а холодильников не было.
Сациви
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Эта история началась много веков назад в Грузии, где грецкие орехи растут на каждом углу. В жарком климате мясо быстро портилось, а холодильников не было.
Свежие комментарии