Как восстанавливаться после стресса и вернуться к спокойной жизни

Продолжаю отвечать на ваши вопросы из сообщений.Во-первых, нужно дать себе время восстановиться. В том случае, если вы не ум % Раете с голоду, если вам на ближайший месяц – два или хотя бы на пару недель хватит денег, или супруг/супруга сможет вас поддержать, вы закладываете себе время, когда вы не делаете ничего.