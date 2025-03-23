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Как восстанавливаться после стресса и вернуться к спокойной жизни

Как восстанавливаться после стресса и вернуться к спокойной жизни

Продолжаю отвечать на ваши вопросы из сообщений.Во-первых, нужно дать себе время восстановиться. В том случае, если вы не ум % Раете с голоду, если вам на ближайший месяц – два или хотя бы на пару недель хватит денег, или супруг/супруга сможет вас поддержать, вы закладываете себе время, когда вы не делаете ничего.

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