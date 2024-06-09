Имавов нокаутировал Каннонира

В американском городе Луисвилль состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 57. В главном бою вечера встретились дагестанец Нассурдин Имавов, выступающий за Францию, и американец Джаред Каннонир.
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