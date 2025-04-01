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Мы соседи по планете

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20 ну очень пушистых котиков, в которых невозможно не влюбиться

20 ну очень пушистых котиков, в которых невозможно не влюбиться

Кошки владеют интернетом, наверное, с самого момента его появления. И это можно легко объяснить. Вы только посмотрите, какие они милые! Ниже мы покажем вам два десятка фото самых пушистых домашних любимцев, которые нам только удалось найти.

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