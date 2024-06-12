«Либо обои, либо кафель»: почему Лена Катина не любит люксовые подарки

Солистка группы «t.A.T.u.» Лена Катина рассказала о своем отношении к люксовым аксессуарам. Эксклюзивно в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко» певица призналась, что не любит, когда муж Дмитрий Спиридонов дарит ей стандартные женские подарки.