«Либо обои, либо кафель»: почему Лена Катина не любит люксовые подарки

Солистка группы «t.A.T.u.» Лена Катина рассказала о своем отношении к люксовым аксессуарам. Эксклюзивно в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко» певица призналась, что не любит, когда муж Дмитрий Спиридонов дарит ей стандартные женские подарки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии