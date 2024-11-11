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Петербургский дневник

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Как короля Румынии наградили орденом «Победа»: эксперты рассказали о событиях тех дней

Как короля Румынии наградили орденом «Победа»: эксперты рассказали о событиях тех дней

В 1944 году Красная армия освободила от фашистского диктата Румынию, власти которой были одними из самых верных союзников Третьего рейха К началу Великой Отечественной войны в Румынии установилась фашистская диктатура во главе с генералом Ионом Антонеску.

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