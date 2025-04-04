В реестре Роскомнадзора не смогли зарегистрироваться 77 тысяч блогеров

Отказ в регистрации в новом реестре Роскомнадзора получили 77 тысяч блогеров. Такие данные во время круглого стола в Общественной палате России 4 апреля привел первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии