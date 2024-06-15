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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Месси забил 108 мячей за Аргентину и делит с Даеи 2-е место в истории по голам на уровне сборных. Лидер – Роналду (130)

Форвард «Интер Майами» сделал дубль в товарищеском матче со сборной Гватемалы (4:1).  В активе 36-летнего нападающего стало 108 голов за сборную Аргентины за карьеру.

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