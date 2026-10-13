Азиатские фондовые рынки резко упали на опасениях вокруг ИИ и полупроводников

Торги в Азии начались масштабным снижением котировок технологических компаний. Индекс MSCI Asia-Pacific без учёта Японии потерял 2,4%, опустившись до двухмесячного минимума.
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