Причиной массового отравления детсадовцев в Орске оказался стафилококк

Причиной массового отравления воспитанников детсадов в городе Орск Оренбургской области оказалась стафилококковая инфекция, а ее источником - йогурт, который хранили и транспортировали при жаре в нарушение правил.
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