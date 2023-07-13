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Причиной массового отравления детсадовцев в Орске оказался стафилококк

Причиной массового отравления детсадовцев в Орске оказался стафилококк

Причиной массового отравления воспитанников детсадов в городе Орск Оренбургской области оказалась стафилококковая инфекция, а ее источником - йогурт, который хранили и транспортировали при жаре в нарушение правил.

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