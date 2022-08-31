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Шоу We Will Rock You в Hard Rock Cafe

Шоу We Will Rock You в Hard Rock Cafe

Hard Rock Cafe — точка притяжения петербургских поклонников рока. Здесь можно не только попробовать знаменитые фирменные бургеры и другие вкусные блюда, но и увидеть вещи, принадлежавшие известным музыкантам — в кафе собрана целая коллекция.

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