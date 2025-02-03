Советское крепостное право

Игорь Круглий Автор точно дебил. Автору надо знать, что ещё живы те кто жил в то время. Моя бабушка умерла а 1980 году и у неё был паспорт. Я его лично видел у отца. А она жила и умерла в своем селе. Так что автор дебил.

валерия Действительно! для стада баранов, которые ничего не хотят знать об истинной истории страны, а только выискивают ченрнуху во всем.