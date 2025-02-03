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Советское крепостное право

Советское крепостное право

"Временный паспорт" советского крепостного колхозника Временный паспорт советского крепостного колхозника на один год выдавался в виде исключения по экстренным обстоятельствам.

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Комментарии
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Игорь Круглий
Автор  точно  дебил.  Автору надо  знать,  что ещё  живы  те  кто  жил  в то время.  Моя  бабушка умерла  а 1980 году  и у неё  был  паспорт. Я его лично  видел  у отца. А она жила  и умерла  в своем  селе.  Так что автор  дебил.
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9 час.
валерия
Действительно! для стада баранов, которые ничего не хотят знать об истинной истории страны, а только выискивают ченрнуху во всем.
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8 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Была заморочка в 50-е годы, что из деревни можно было выбраться через сверхсрочную службу на 5 лет. Так мой дядя, уроженец 1940 года, с помощью моего отца после сверхсрочной службы в Тикси смог уволиться в ГОРОД. Были заморочки при Хрущеве, давайте жить в реальном мире!
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7 час.
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