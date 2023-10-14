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В России хотят запретить проведение любых мероприятий с историком моды Васильевым

В России хотят запретить проведение любых мероприятий с историком моды Васильевым

Общественный деятель Роман Худяков в ходе беседы с программой “Абзац” выступил с призывом запретить проведение любых мероприятий историка моды Александра Васильева на территории России.

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Комментарии
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Семен Борисов
Хотят запретить???😜Я думал его уже расстреляли!😅😂🤣
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8 час.
МК
Мария Калинина
Он что думал,что место на первом канале ему до конца жизни обеспечено,как и Диброву?Пусть едет в свой любимый Париж.
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5 час.
А
Анастасия
А почему у власти появилась привычка запрещать? Запрещать выступать, запрещать дышать, запрещать думать...Кроме запретов наша власть что то может? До сих пор пенсии мизерные, в поселках роддома позакрывали, зарплаты ниже прижиточного уровня...а власть вошла в раж от тотальных запретов! Вы дела делайте! Хорошие! Для народа...а люди сами разберутся, кого смотреть и кому верить.
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5 мин.

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