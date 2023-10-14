В России хотят запретить проведение любых мероприятий с историком моды Васильевым

Он что думал,что место на первом канале ему до конца жизни обеспечено,как и Диброву?Пусть едет в свой любимый Париж.

А

Анастасия

А почему у власти появилась привычка запрещать? Запрещать выступать, запрещать дышать, запрещать думать...Кроме запретов наша власть что то может? До сих пор пенсии мизерные, в поселках роддома позакрывали, зарплаты ниже прижиточного уровня...а власть вошла в раж от тотальных запретов! Вы дела делайте! Хорошие! Для народа...а люди сами разберутся, кого смотреть и кому верить.