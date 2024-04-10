У автора песни “Я русский” большие проблемы с русским языком

С большим интересом наблюдаем за кремлевским проектом SHAMAN. Это псевдоним певца Ярослава Дронова, который долго и без особого успеха пытался пробиться через разные шоу, но теперь, похоже, оседлал своего конька.
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