Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Леонид Руси
    Это потому, что мы называем их Пиндосия ))) Да плевать на этих пидеро-сатанистов )))Англосаксы "переи...
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370 лет, как русские земли с запорожцами вернулись в Россию

370 лет, как русские земли с запорожцами вернулись в Россию

18 января 1654 года назад случилось событие, кардинальным образом повлиявшее на историю нашей страны: запорожский гетман Богдан Хмельницкий и представители населения Малой Руси присягнули на верность русскому царю Алексею Михайловичу.

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