Певец Митя Фомин заявил, что его мама живет в ужасных условиях в Новосибирске

Певец Митя Фомин поделился новостью о неблагоприятных условиях, в которых живет его мать. В ходе интервью на YouTube-канале FAMETIME TV исполнитель рассказал о ситуации с его родительницей, проживающей в Новосибирске.
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