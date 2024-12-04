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Все делают это: 6 типичных ошибок в использовании посудомойки

Все делают это: 6 типичных ошибок в использовании посудомойки

До сих пор не все знают, как правильно пользоваться этим помощником на кухне фото: Getty ImagesКак утверждают авторы социологических опросов, проведенных в США и ряде европейских стран, не все из тех, кто обзавелся столь полезным агрегатом, знают, как правильно его использовать.

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