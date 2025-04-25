Володин направил в профильный комитет законопроект, которым предлагаются изменения в ФЗ о страховании вкладов

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный Комитет по финансовому рынку законопроект, которым предлагаются изменения в ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
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