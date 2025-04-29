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Петербургский дневник

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Россиянам рассказали про все нюансы суррогатного материнства

Россиянам рассказали про все нюансы суррогатного материнства

При этой процедуре чрезвычайно важно заключить договор Семейное право играет важную роль в регулировании отношений между всеми участниками этого процесса: суррогатной матерью, генетическими родителями и рожденным ребенком.

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