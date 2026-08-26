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Царьград

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Мосягин объяснил разницу между разными типами банковских счетов

Мосягин объяснил разницу между разными типами банковских счетов

Илья Мосягин, помощник депутата Госдумы, разъяснил различия между счетом одного владельца с дополнительными картами для родных и совместным банковским счетом, уточнив их юридические нюансы и последствия в случае долговых обязательств владельца.

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