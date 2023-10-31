Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Зеленобесие распространяется в России

Зеленобесие распространяется в России

Западная деструктивная повестка состоит из четырёх глав. Красная глава — неомарксизм, борьба против богатых и против капитализма, в первую очередь против среднего класса лавочников, лендлордов и владельцев велосипедных мастерских.

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Комментарии
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Валерий Прокофьев
Какая фигня! Автор! ЛУчше бы просветил народ по зелёной повестке так: необходимо вовлечь народ в восстановление лесов!  Как это делается в Китае, при широкой поддержке Правительства страны. У нас этого нет, а вы ищете где-то подлог!   Подрыв экономики, промёрзшие коммуналки, жуки... Автор, вы в уме? О каких коммуналках речь? Их почти не осталось. Бараки советских времён отмирают сами по себе, по причине  ухода населения в поисках лучшей жизни. Жуки? Глупость! Жуков у нас не ели, и есть не будут. Мы не французы, которые лягушек жрут, или китаёзы - пожиратели саранчи и тараканов...  Не гони пургу,. Не там роешь! Подними тему состояния в наших лесах. Если, конечно, понимаешь о чём я написал. Но похоже, ты &quot;дитя асфальта&quot;, и живёшь в пределах московского транспортного кольца -какого (?) Вот о том и пиши, знаток жизни страны. Не лезь туда. куда собака нос не суёт...
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