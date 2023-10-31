Зеленобесие распространяется в России

Валерий Прокофьев

Какая фигня! Автор! ЛУчше бы просветил народ по зелёной повестке так: необходимо вовлечь народ в восстановление лесов! Как это делается в Китае, при широкой поддержке Правительства страны. У нас этого нет, а вы ищете где-то подлог! Подрыв экономики, промёрзшие коммуналки, жуки... Автор, вы в уме? О каких коммуналках речь? Их почти не осталось. Бараки советских времён отмирают сами по себе, по причине ухода населения в поисках лучшей жизни. Жуки? Глупость! Жуков у нас не ели, и есть не будут. Мы не французы, которые лягушек жрут, или китаёзы - пожиратели саранчи и тараканов... Не гони пургу,. Не там роешь! Подними тему состояния в наших лесах. Если, конечно, понимаешь о чём я написал. Но похоже, ты "дитя асфальта", и живёшь в пределах московского транспортного кольца -какого (?) Вот о том и пиши, знаток жизни страны. Не лезь туда. куда собака нос не суёт...