Губернатор Новосибирской области поздравил жителей с Днём народного единства

Поздравление Андрей Травников опубликовал в своём телеграм-канале.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опубликовал в своём телеграм-канале поздравление жителей региона с Днём народного единства.
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