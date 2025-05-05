Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 5 мая

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, танковой, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Садки, Рясное, Великая Писаревка Сумской области и Гранов Харьковской области.