По данным инсайдера, разработка ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag продвигается хорош...

По данным инсайдера, разработка ремейка Assassin's Creed 4: Black Flag продвигается хорошоЕсть предположение, что ремейк нашумевшей Assassin’s Creed 4: Black Flag находится в разработке в Ubisoft и, судя по всему, может появиться гораздо раньше, чем ожидалось.