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Адвокат Трунов оценил шансы Долиной получить 176 миллионов от мошенников

Адвокат Трунов оценил шансы Долиной получить 176 миллионов от мошенников

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что шансы певицы Ларисы Долиной получить присужденные ей 176 миллионов рублей от мошенников практически отсутствуют.

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