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Почему ЦБ не рассматривал никаких вариантов, кроме сохранения ставки

На заседании 11 сентября наконец произошло то, что многие ждали еще в июле — ЦБ прервал полуторагодовой цикл снижения ключевой ставки и оставил ее неизменной, 14%.

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