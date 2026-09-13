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Газета.ру

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Певец Розенбаум признался, что не хочет добавлять публицистику в творчество

Певец Розенбаум признался, что не хочет добавлять публицистику в творчество

Певец, поэт и композитор Александр Розенбаум признался РИА Новости, что не планирует писать песни, посвященные событиям специальной военной операции на Украине.

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