Певец Розенбаум признался, что не хочет добавлять публицистику в творчество

Певец, поэт и композитор Александр Розенбаум признался РИА Новости, что не планирует писать песни, посвященные событиям специальной военной операции на Украине.
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