Что известно о смерти летчика-предателя Кузьминова, тело которого нашли в Испании

Il-Corrispondente: российский пилот Кузьминов, угнавший Ми-8, найден мертвым Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 в 2023 году Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8 В Испании было обнаружено тело, предположительно, российского летчика Максима Кузьминова, который в 2023 году перешел на сторону ВСУ и угнал вертолет Ми-8 на Украину.
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