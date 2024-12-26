Указ подписан. Разовая выплата пенсионерам 17 000 рублей начнется с 28 декабря

АК

Алекс Кузь

Маск ,говорят, пошутил про то , что закон должен быть коротко сформулирован. Особенно, этот принцип нужен для всех подзаконных комментов и практик. Кому же будет бонус от кремля , каким пенсионерам - пока, не понятно.