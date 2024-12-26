Указ подписан. Разовая выплата пенсионерам 17 000 рублей начнется с 28 декабря

Новую денежную выплату в ближайшее время начнут перечислять пенсионерам. Разовое зачисление составит чуть более 17 тысяч рублей, и такие деньги будут приходить на банковские карты граждан уже с 28 декабря, сообщает PRIMPRESS.
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