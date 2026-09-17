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«Динамо» Мх проиграло 5 из 6 последних матчей. 2.35 – уступят ЦСКА

Махачкалинское «Динамо» примет ЦСКА в 9-м туре Альфа-Банк РПЛ. Клуб из Дагестана проиграл в 5 из 6 последних матчей во всех турнирах.

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