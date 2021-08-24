TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко выросли

Азиатские фондовые индексы резко выросли, так как позитивные новости о вакцинации в США и ослабление опасений по поводу неизбежного сокращения стимулов со стороны Федеральной резервной системы вселилиАзиатские фондовые индексы резко выросли, так как позитивные новости о вакцинации в США и ослабление опасений по поводу неизбежного сокращения стимулов со стороны Федеральной резервной системы вселили надежды, что мировая экономика восстановится быстрее, чем ожидалось.

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