Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона резко выросли

Азиатские фондовые индексы резко выросли, так как позитивные новости о вакцинации в США и ослабление опасений по поводу неизбежного сокращения стимулов со стороны Федеральной резервной системы вселилиАзиатские фондовые индексы резко выросли, так как позитивные новости о вакцинации в США и ослабление опасений по поводу неизбежного сокращения стимулов со стороны Федеральной резервной системы вселили надежды, что мировая экономика восстановится быстрее, чем ожидалось.