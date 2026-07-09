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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл о семье из «рабочего класса»: «Я не летал повсюду на частных джетах. У некоторых путь в «Ф-1» чуть проще»

Пилот « Мерседеса » Джордж Расселл высказался о своем происхождении, рассуждая о том, как справляется с трудностями.

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