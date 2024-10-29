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«Селидово, Горняк уже у русских, наши сдаются»: Зеленский молча выслушал доклад Генштаба, наступила гробовая тишина

«Селидово, Горняк уже у русских, наши сдаются»: Зеленский молча выслушал доклад Генштаба, наступила гробовая тишина

  С «передка» поступает информация о наступлении ВС России на Покровском направлении и множестве пленных В полдень 26 октября телеграм-канал 114-й бригады ВС РФ разместил сообщение о контроле над Горняком, а также опубликовал кадры разгрома ВСУ в этом городе.

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Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Если укропы готовятся к отступлению,значит,наши поступают правильно! Дай Бог нашим успехов и малых потерь!
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