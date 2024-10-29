«Селидово, Горняк уже у русских, наши сдаются»: Зеленский молча выслушал доклад Генштаба, наступила гробовая тишина

С «передка» поступает информация о наступлении ВС России на Покровском направлении и множестве пленных В полдень 26 октября телеграм-канал 114-й бригады ВС РФ разместил сообщение о контроле над Горняком, а также опубликовал кадры разгрома ВСУ в этом городе.