Тульская таможня собрала гуманитарную помощь для жителей Курской области

Тульские таможенники приняли участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Курской области. Средства, собранные по инициативе Федеральной таможенной службы России, распределили между семьями таможенников, эвакуированных из приграничных районов Курской области.
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