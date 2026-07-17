Эксперт ВНИИ Юрова заявила, что производителям молочной продукции невыгодно экономить на качестве из-за высоких штрафов

За последние годы подход к контролю качества молочной продукции в России серьезно изменился. Современное производство строится на многоступенчатой системе контроля, начиная с этапа поступления сырья на завод.
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