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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентусу» интересен вратарь «Бенфики» Трубин, клубу также предложили Йоргенсена из «Челси». Туринцы не продвинулись в переговорах по Алиссону и Эмилиано Мартинесу

« Ювентус » продолжает поиск нового вратаря. Главным кандидатом туринского клуба для укрепления этой позиции был  Алиссон из « Ливерпуля », но «бьянконери» так и не смогли добиться прогресса в переговорах, как и в случае с  Эмилиано Мартинесом из « Астон Виллы », пишет журналист Бен Джейкобс.

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