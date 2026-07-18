«Ювентусу» интересен вратарь «Бенфики» Трубин, клубу также предложили Йоргенсена из «Челси». Туринцы не продвинулись в переговорах по Алиссону и Эмилиано Мартинесу

« Ювентус » продолжает поиск нового вратаря. Главным кандидатом туринского клуба для укрепления этой позиции был Алиссон из « Ливерпуля », но «бьянконери» так и не смогли добиться прогресса в переговорах, как и в случае с Эмилиано Мартинесом из « Астон Виллы », пишет журналист Бен Джейкобс.