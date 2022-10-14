Avia.pro: 11 российских бомбардировщиков переброшены на границу с НАТО

Одиннадцать стратегических бомбардировщиков ВКС России были замечены на авиабазе в Оленегорске. 7 октября на спутниковых снимках авиабазы “Оленегорск” на Кольском полуострове была замечена группа из 11 стратегических бомбардировщиков ВВС России.