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Царьград

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Точка невозврата: почему к 15 августа “Одесса - всё”?

Точка невозврата: почему к 15 августа “Одесса - всё”?

Заявление Кремля. Мнение западной прессы и военкоров.Очередная ночь на Украине выдалась по-настоящему жаркой.

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Комментарии
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ШКИПЕР
А давайте не будем гадать, может получится комфуз.
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