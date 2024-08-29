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Такого не было ни разу в истории! Супермен из Германии хочет срубить рекордные деньги — получится ли у Драйзайтля?

Такого не было ни разу в истории! Супермен из Германии хочет срубить рекордные деньги — получится ли у Драйзайтля?

Если нет, «Эдмонтон» рискует потерять и Макдэвида.Судя по всему, переговоры по контракту между «Эдмонтон Ойлерз» и Леоном Драйзайтлем этим летом прошли не совсем гладко.

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